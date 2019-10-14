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Инвестирование средств ФНБ после превышения 7% ВВП в сырьевые отрасли не обсуждается

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Сырьевые отрасли не рассматриваются для инвестирования средств ФНБ после превышения его ликвидной части планки 7% ВВП. Об этом заявил замглавы Минфина Владимир Колычев в ходе обсуждения проекта бюджета на комитете Госдумы по бюджету и налогам.

"В плане отраслей - сейчас обсуждается широкий спектр отраслей, кроме, может быть, только сырьевых. Но, как только решение правительства будет принято, оно будет оформлено соответствующим документом, скорее всего постановлением правительства или изменением в бюджетный кодекс, если это потребуется",- сказал Колычев, отвечая на вопрос, в какие отрасли планируется инвестировать средства ФНБ после превышения планки 7% ВВП.

На просьбу сообщить о сроках принятия такого решения, он сказал: "До конца года, наверное".

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Россия
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