Объем субсидирования по крупнотоннажным судам на "Звезде" составит 24 млрд рублей

АБУ-ДАБИ, 14 октября. /ТАСС/. Объем субсидирования строительства крупнотоннажных судов на верфи "Звезда" (создается консорциумом "Роснефти", "Роснефтегаза" и Газпромбанка), заложенный в проект федерального бюджета, составляет 24 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Субсидии заложили, в бюджете стоят", - сказал он, ответив утвердительно на вопрос, идет ли речь о сумме в 24 млрд рублей.

Ранее в интервью "Ведомостям" Мантуров говорил, что это субсидирование касается лишь крупнотоннажных судов, ранее в России не строившихся. В том числе под него подпадают 15 газовозов, которые были заказаны "Новатэком" и танкеры-продуктовозы для "Совкомфлота".

Судостроительный комплекс "Звезда" (ООО "ССК "Звезда") - строящееся предприятие крупнотоннажного судостроения, расположенное в городе Большой Камень Приморского края. Проект реализуется консорциумом АО "Роснефтегаз", ПАО "НК "Роснефть" и АО "Газпромбанк". Базой для новой верфи стал дальневосточный завод "Звезда". Хотя производство находится в процессе строительства, часть мощностей уже запущена в эксплуатацию.