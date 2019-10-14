Кудрин предложил начать инвестировать средства ФНБ раньше доведения объема фонда до 7% ВВП

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил начать инвестировать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), не дожидаясь, когда ликвидная часть фонда преодолеет планку в 7% ВВП.

"Не нужно дожидаться, когда мы 7% [ВВП] достигнем. Я думаю, что начать готовиться к этому нужно раньше. Может быть, даже в виде исключения переходного года ускорить применение определенной суммы ФНБ для инвестирования в ценные бумаги уже в следующем году, чтобы поддержать темпы роста следующего года", - сказал Кудрин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Он добавил, что механизмы расходования средств ФНБ необходимо подготовить до 1 июля 2020 года.

По словам Кудрина, свободные средства ФНБ, используемые для инвестиций в ценные бумаги, которые связаны со структурными проектами, могут стать дополнительным стимулом роста экономики.