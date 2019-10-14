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В ЕК заявили, что СПГ из США будет востребован при поставках по конкурентным ценам

Официальный представитель Еврокомиссии Анника Брейдхард признала, что ЕС будет продолжать зависеть от импорта газа

БРЮССЕЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Газ останется важным элементом энергобаланса ЕС в обозримом будущем, а сжиженный природный газ из США (СПГ) будет востребован, если будет поставляться по конкурентным ценам. Об этом заявила в понедельник на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Анника Брейдхард. Так она ответила на вопрос, намерен ли ЕС снижать потребление газа в контексте своей программы снижения углеродных выбросов.

"Газ был и останется важным элементом в энергобаланса ЕС в ближайшем будущем параллельно движению к более чистым источникам энергии", - сказала она. Брейдхард признала, что ЕС будет продолжать зависеть от импорта газа и, в этой связи подчеркнула, что "СПГ из США, если он будет поставляться по конкурентным ценам, будет играть возрастающую роль в ЕС".

В настоящее время до 40% газа, потребляемого из ЕС идет из России и с каждым годом объем этих поставок возрастает. Что касается СПГ из США, то, по разным оценкам, сегодня его стоимость на 30-50% превышает стоимость российского трубопроводного газа, в зависимости от рыночной ситуации на газовых хабах.

Теги
США
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