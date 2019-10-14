Число банкоматов в Ингушетии за первое полугодие 2019 года выросло на 13,5%

МАГАС, 14 октября. /ТАСС/. Число банкоматов на территории Ингушетии за первое полугодие 2019 года увеличилось на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщил в понедельник замначальника Южного ГУ Банка России Александр Гостев на совещании по развитию безналичных расчетов в регионе.

"Инфраструктура по приему платежных карт по состоянию на 1 июля 2019 года по сравнению с 1 июля 2018 года увеличилась в Республике Ингушетия на 13,5%, в СКФО - почти на 15%, и темп ее роста превышает аналогичный показатель по стране (7%). В абсолютных цифрах это 918 устройств на территории Ингушетии и более 63 тыс. устройств в СКФО. При этом обеспеченность инфраструктурой по приему платежных карт в расчете на тысячу жителей Ингушетии составляет 2 устройства, СКФО - 6,6 устройства, уступая в разы аналогичному показателю по России в целом - 21,1 устройства", - сказал Гостев.

По его словам, за первое полугодие 2019 года в регионе было выпущено более 290 тыс. платежных карт, из них 136 тыс. - карты платежной системы "Мир" (46,8%), при этом в СКФО - 8 млн карт, из них 2,6 млн - карты "Мир" (32,5%).

"Почти 45% общего объема "карточных" операций в Ингушетии приходится на операции по картам "Мир", в СКФО - 25%. Анализ операций, совершенных на территории Ингушетии с использованием платежных карт за первое полугодие 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, показал, что количество данных операций возросло на 18,1%, в РФ - на 30,6%, в СКФО - на 27,2% и составило 3,3 млн операций, а их объем увеличился на 8,2% и достиг 22,6 млрд рублей", - добавил Гостев.