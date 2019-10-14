Крымские власти направят 3 млрд рублей на модернизацию здравоохранения в 2020 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Медицинские учреждения Крыма в 2020 году получат порядка 3 млрд рублей на модернизацию. Об этом в понедельник сообщил на своей странице в "Фейсбуке" глава республики Сергей Аксенов.

"Для модернизации системы здравоохранения в 2020 году будет выделено порядка 3 млрд рублей. Именно поэтому каждое медицинское учреждение должно подготовить проектно-сметную документацию на строительно-монтажные работы в следующем году. От четкого определения сроков реализации мероприятий и распределения зон ответственности зависит качество выполнения нашей работы", - написал глава региона.

Аксенов добавил, что поручил сформировать списки потребности больниц и поликлиник в медицинском оборудовании, а также закупить необходимое количество передвижных медицинских комплексов для сельских районов республики.