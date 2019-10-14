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РФПИ договорился о проектах с саудовской инвесткомпанией SALIC

Стороны будут вести поиск и совместно реализовывать инвестиционные проекты в области сельскохозяйственного производства и животноводства в России

ЭР-РИЯД, 14 октября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляет о сотрудничестве с саудовской сельскохозяйственной и животноводческой инвестиционной компанией SALIC (Saudi Agricultural and Livestock Investment Company). Об этом говорится в пресс-релизе РФПИ.

Отмечается, что стороны будут вести поиск и совместно реализовывать привлекательные инвестиционные проекты в области сельскохозяйственного производства и животноводства в РФ, способствуя укреплению двусторонних экономических связей и увеличению объема взаимных инвестиций между Россией и Саудовской Аравией.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, российский агропромышленный комплекс в последние годы демонстрировал опережающие темпы роста и по-прежнему сохраняет значительный потенциал развития.

"Партнерство РФПИ и SALIC направлено на реализацию этого потенциала благодаря привлечению инвестиций и экспертизы SALIC, а также на дальнейшее укрепление всестороннего сотрудничества между нашими странами. Уверен, что мы начнем работу над первыми совместными проектами в ближайшей перспективе", - сказал он.

SALIC (Saudi Agricultural and Livestock Investment Company) основана в 2009 году в форме акционерного общества, принадлежащего суверенному фонду Саудовской Аравии - Public Investment Fund. Компания работает в сфере сельскохозяйственного производства и животноводства в странах с конкурентными преимуществами в производстве ряда пищевых продуктов и доступа на внешние рынки.

Теги
РоссияСаудовская Аравия
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