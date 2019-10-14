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Источник: российско-саудовский экономический совет будет заседать дважды в год

Сопредседателями совета являются генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев и министр национальной гвардии Саудовской Аравии принц Абдалла бен Бандар бен Абдель Азиз Аль Сауд

ЭР-РИЯД, 14 октября. /ТАСС/. Российско-саудовский совет по экономическим вопросам будет заседать два раза в год, сообщил журналистам источник в российской делегации.

Первое заседание Российско-саудовского совета по экономическим вопросам - нового органа, в состав которого вошли ведущие представители деловых кругов обеих стран, состоялся 14 октября в присутствии президента РФ Владимира Путина и наследного принца, министра обороны Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

"Совет будет заседать два раза в год", - сказал источник.

Сопредседателями совета являются генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и министр национальной гвардии Саудовской Аравии принц Абдалла бен Бандар бен Абдель Азиз Аль Сауд.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСаудовская АравияСауд, Мухаммед бен Сальман, Аль
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