Источник: российско-саудовский экономический совет будет заседать дважды в год

ЭР-РИЯД, 14 октября. /ТАСС/. Российско-саудовский совет по экономическим вопросам будет заседать два раза в год, сообщил журналистам источник в российской делегации.

Первое заседание Российско-саудовского совета по экономическим вопросам - нового органа, в состав которого вошли ведущие представители деловых кругов обеих стран, состоялся 14 октября в присутствии президента РФ Владимира Путина и наследного принца, министра обороны Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

"Совет будет заседать два раза в год", - сказал источник.

Сопредседателями совета являются генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и министр национальной гвардии Саудовской Аравии принц Абдалла бен Бандар бен Абдель Азиз Аль Сауд.