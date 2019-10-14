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Bloomberg: Telegram может отложить запуск своей криптовалюты

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск о приостановке ICO токенов Gram

НЬЮ-ЙОРК, 14 октября. /ТАСС/. Компания Telegram Group Inc может отложить планы по запуску собственной криптовалюты после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США в пятницу подала иск о приостановке ICO (Initial Coin Offering, первичное размещение монет) токенов Gram. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на письмо, направленное компанией инвесторам.

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В нем, в частности, отмечается, что переговоры с американским регулятором по вопросу о выпуске токенов идут на протяжении 18 месяцев. "Мы были удивлены и разочарованы тем, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США в этих обстоятельствах сочла необходимым подать иск", - указывается в письме.

Компания Telegram, собравшая в прошлом году $1,7 млрд на осуществление проекта, проинформировала инвесторов о том, что оценивает возможности для того, чтобы дать ответы на озабоченность, высказанную Комиссией по ценным бумагам и биржам США, отметило агентство Bloomberg. Среди возможных вариантов - перенос выпуска токенов на более поздний срок по сравнению с первоначально намеченной датой - 31 октября.

В минувшую пятницу Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд Манхэттена иск о приостановлении ICO в связи с предполагаемым незарегистрированным размещением Telegram Group Inc и принадлежащей ей блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON) токенов Gram. По данным комиссии, компании продали около 2,9 млрд цифровых токенов 171 покупателю по всему миру, в том числе свыше 1 млрд токенов 39 жителям США.

Как отметило агентство Bloomberg, Telegram собрал около $425 млн у инвесторов в США, а Комиссия по ценным бумагам и биржам сослалась на то, что такой сбор средств был неправомерен, поскольку Telegram не зарегистрировала это предложение у регулятора.

Комиссия по ценным бумагам и биржам, напомнило агентство, ранее уже неоднократно высказывала озабоченность по поводу выпуска криптовалют и создавала препятствия для создания такого рынка.

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