"Ъ": в России может появиться стенд для испытания газовых турбин большой мощности

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Общедоступный испытательный стенд для обкатки газовых турбин большой - от 65 МВт до 190 МВт - мощности может быть построен на территории России. Об этом сообщает во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера РФ Дмитрия Козака от 24 сентября.

Источники издания, присутствовавшие на совещании, утверждают, что обсуждается два варианта установки стенда: либо строительство нового объекта, либо надстройка турбины на одной из теплоэлектростанций. В последнем случае стенд сам может использоваться в качестве электростанции, поскольку при обкатке на полных оборотах турбина будет вырабатывать электроэнергию, которую необходимо куда-либо направлять или утилизировать, уточняет газета.

Стоимость и источники финансирования проекта в протоколе совещания не указаны, отмечает "Коммерсантъ". При этом, отмечает издание, документом предполагается, что стенд должен предоставлять возможность одновременного испытания до четырех различных модификаций силовых установок, в том числе разной мощности.

Газовые турбины большой мощности (ГБТМ) в России производятся совместным предприятием Siemens и "Силовых машин" (локализация - 52%, доля германской компании в СП - 65%). Как сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на протокол заседания правительства от 1 октября, ГБТМ, в том числе и произведенные с иностранным участием, будут отнесены к инновационному оборудованию, что позволяет избежать штрафа при опоздании в вводе или аварии.