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На Курилах в 2020 году планируют начать строительство школы и больницы за счет средств ФЦП

Деньги для реализации проекта выделят в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 октября. /ТАСС/. Власти Сахалинской области планируют в 2020 году начать на Курилах строительство больницы и школы за счет федеральных средств, которые будут выделены в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы". Об этом во вторник ТАСС сообщили в правительстве региона.

Ранее в правительстве области ТАСС сообщали о том, что общий объем субсидий по мероприятиям ФЦП в 2020 году составит 1,45 млрд рублей. Из них 260 млн - федеральные средства, 1,19 млрд - изъятые ранее доходы от реализации нефтегазового проекта "Сахалин-2".

"Предполагается, что из 260 млн рублей 130 млн будут направлены на строительство центральной районной больницы в Северо-Курильске (остров Парамушир Большой Курильской гряды - прим. ТАСС), 130 млн рублей - на строительство школы в селе Рейдово (остров Итуруп Большой Курильской гряды - прим. ТАСС)", - сообщил собеседник агентства. Уточняется, что распределение федеральной субсидии будет утверждено в ближайшее время. На что пойдут региональные средства от нефтегазового проекта "Сахалин-2", пока не уточняется.

Федеральное финансирование ФЦП на 2020-2022 годы планируется на уровне 339,5 млн рублей, 442,5 млн рублей и 691,4 млн рублей по годам соответственно. Из них субсидия региону на реализацию мероприятий программы составит в 2020 году 260 млн рублей, в 2021-2022 годах - 295 млн рублей ежегодно.

Теги
РоссияСахалинская область
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