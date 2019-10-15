В Японии одобрили проект резолюции о ратификации торгового соглашения с США

ТОКИО, 15 октября. /ТАСС/. Правительство Японии во вторник одобрило проект резолюции о ратификации нового торгового соглашения с США с целью его последующего внесения на рассмотрение в парламент страны. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Сегодня в ходе заседания кабинета министров был одобрен проект резолюции о ратификации нового торгового соглашения с США, заключенного в конце сентября. Мы внесем его на рассмотрение в парламент", - сказал он. Как ожидается, парламент одобрит документ до конца текущей сессии в декабре, чтобы само соглашение вступило в силу с 1 января следующего года.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп в сентябре в Нью-Йорке заключили новый торговый пакт, который стал итогом длившихся с весны переговоров. Стороны также обязались стремиться к подписанию всеобъемлющего соглашения о свободной торговле.

Согласно заключенному в конце сентября соглашению, Япония обязуется снизить тарифы на американскую говядину с 38,5 до 9% к 2033 году, а также на вино с 15 до 7,1% с апреля следующего года. Пересмотр политики импорта из США затронет и другую продукцию, включая пшеницу, ячмень, орехи, кукурузу.

Вашингтон в свою очередь не будет поднимать пошлины на ввоз японских автомобилей и запасных частей, чего больше всего опасались японские автопроизводители, для которых рынок США является одним из ключевых. Всего Соединенные Штаты проведут снижение или отмену тарифов по 42 пунктам, включая сельскохозяйственную продукцию, соевый соус, жевательную резинку, велосипеды, паровые турбины и музыкальные инструменты.