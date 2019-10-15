Банк "Траст" продает акции "Русснефти" на 62 млрд рублей

В 2019 году резко выросло число инвесторов, желающих строить спорткомплексы в Москве

По мнению главы столичного департамента по конкурентной политике Геннадия Дегтева, спрос на землю "для спорта" растет вместе с увеличением интереса к здоровому образу жизни

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