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Банк "Траст" продает акции "Русснефти" на 62 млрд рублей

Речь идет о продаже 25% акций

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Национальный банк "Траст" выставил на продажу акции компании "Русснефть" начальной стоимостью 62,2 млрд рублей. Заявка размещена 11 октября на Единой электронной торговой площадке. Первой на нее обратила внимание газета "Ведомости".

"Траст" выставил на продажу 25% акций "Русснефти", уточняет издание. Заявки принимаются до 12 ноября, торги состоятся 14 ноября.

Банк непрофильных активов начал работать в июле 2018 года на базе банка "Траст", объединив активы санируемых "ФК Открытие", Бинбанка, Рост-банка, Промсвязьбанка и самого "Траста".

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