Наблюдательный совет Московской биржи утвердил стратегию до 2024 года

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Наблюдательный совет Московской биржи утвердил новую стратегию развития торговой площадки и ее дочерних компаний - Национального расчетного депозитария (НРД) и Национального клирингового центра (НКЦ) - до 2024 года. Об этом говорится в сообщении биржи.

Новая стратегия основана на пяти ключевых приоритетах, два из которых относятся к зонам ответственности, а три - к направлениям развития. Отмечается, что последовательная реализация инициатив по пяти ключевым приоритетам позволит Московской бирже существенно нарастить клиентскую базу, а также будет способствовать развитию рынка и поддерживать темпы роста комиссионной выручки свыше 10% в год на горизонте реализации стратегии, сохраняя высокую эффективность и рентабельность бизнес-модели.

Первоочередными положениями для компании являются две зоны ответственности: углубление основных рынков и культура инноваций, доверия и ответственности, развивая которые Московская биржа будет фокусироваться на ускорении бизнес-процессов, сокращении времени запуска новых продуктов и повышении киберустойчивости ключевых систем.

Дальнейший рост бизнеса Московской биржи будет поддержан реализацией инициатив по трем направлениям развития: доступ на рынок, управление балансом и финансовая платформа. Московская биржа сосредоточится на создании сервисов, которые обеспечат банкам и брокерам новые возможности продвижения своих услуг, а гражданам - интерфейсы доступа к финансовому рынку в едином информационном поле. Это позволит компании нарастить базу частных инвесторов - пользователей услуг в два раза на среднесрочном горизонте.

При реализации инициатив по направлению управления балансом Мосбиржа предоставит профучастникам и корпорациям гибкие сервисы поиска ликвидности, исполнения заявок и посттрейда в едином интерфейсе. Это позволит нарастить базу пользователей и ликвидность на денежном, валютном и срочном рынках, включая рынок СПФИ.

Развитие финансовой платформы означает распространение возможностей учетной инфраструктуры компании на широкий набор финансовых активов. Инициативы в рамках данного направления приведут к расширению сервисного предложения НРД на сберегательные инструменты и информационные активы.