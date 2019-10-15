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Комиссия ЦБ с начала 2018 года восстановила деловую репутацию почти 190 человек

Всего было получено 485 обращений

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Комиссия Банка России по рассмотрению жалоб на принятые ЦБ решения о признании лица не соответствующим квалификационным требованиям или требованиям к деловой репутации удовлетворила с начала своей работы - с января 2018 года - 187 жалоб на восстановление деловой репутации. Всего комиссия получила 485 обращений, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Комиссия начала свою работу с 28 января 2018 года и рассматривает жалобы должностных лиц и владельцев крупных пакетов акций кредитных и ряда некредитных финансовых организаций на необоснованность признания их не соответствующими установленным требованиям.

"За это время комиссия удовлетворила 187 жалоб, по 175 жалобам принято решение об отказе в удовлетворении. Еще 16 заявлений было возвращено из-за отсутствия предмета рассмотрения (сведения в базе данных отсутствуют). В процессе рассмотрения (решения не приняты) по состоянию на 1 октября находилось 33 жалобы", - отмечается в сообщении ЦБ. При этом еще 74 жалобы оставлены без рассмотрения из-за несоответствия установленным требованиям.

В Банке России отметили, что одной из основных проблем остается представление недостаточно полной информации, подтверждающей непричастность к нарушениям в деятельности финансовой организации.

После вступления в силу закона о деловой репутации акционеров, лиц, входящих в состав органов управления, и иных должностных лиц финансовых организаций в ЦБ создана комиссия по рассмотрению обращений об исключении из черного списка. Деловая репутация заявителя может быть восстановлена, если доказана его непричастность к принятию решений, повлекших негативные последствия для финансовой организации.

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