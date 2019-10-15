РЖД предлагают унифицировать классы поездов на "пространстве 1520"

МИНСК, 15 октября. /ТАСС/. "Российские железные дороги" предлагают унифицировать требования к классам поездов, курсирующих в международном сообщении между государствами, входящими в Совет по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (Совет). Об этом сообщил генеральный директор РЖД Олег Белозеров на 71-м заседании совета, которое продлится два дня - 15 и 16 октября.

"За восемь месяцев 2019 года перевозки пассажиров в международном сообщении снизились на 5,5% и составили 12,4 млн человек. Один из ключевых показателей в этом контексте - снижение количества фирменных поездов и фирменных групп вагонов... Считаю необходимым... рассмотреть вопрос о введении единых унифицированных требований к классам обслуживания и стандартизации сервисных услуг в международных пассажирских поездах", - сказал глава РЖД.

Белозеров отметил, что примером успеха в сфере пассажирских перевозок является Финляндия.

"В качестве примера очень верной, на мой взгляд, стратегии "борьбы за пассажира" приведу Финские железные дороги, которые в ближайшие годы намерены инвестировать четверть миллиарда евро в обновление пассажирских вагонов, что, в том числе, может позволить существенно сократить время в пути. Очень правильна и финская инициатива по наращиванию количества передающих станций мобильной связи вдоль железных дорог, что позволит новым поколениям пассажиров, не мыслящих жизни без интернета, путешествовать с еще большим комфортом", - отметил Белозеров.

О совете

Совет по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества образован межправительственным соглашением о координационных органах железнодорожного транспорта СНГ от 14 февраля 1992 года и является межгосударственным органом, координирующим работу железнодорожного транспорта государств СНГ. В совет входят главы администраций и органов управления железнодорожным транспортом всех стран Содружества. В его работе принимают участие также железнодорожные администрации стран Балтии, Болгарии, Финляндии. Совет собирается два раза в год.