Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

РЖД предлагают унифицировать классы поездов на "пространстве 1520"

По словам генерального директора РЖД Олега Белозерова, сокращение количества фирменных международных поездов стало одной из причин снижения пассажиропотока в международном сообщении в 2019 году

МИНСК, 15 октября. /ТАСС/. "Российские железные дороги" предлагают унифицировать требования к классам поездов, курсирующих в международном сообщении между государствами, входящими в Совет по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (Совет). Об этом сообщил генеральный директор РЖД Олег Белозеров на 71-м заседании совета, которое продлится два дня - 15 и 16 октября.

"За восемь месяцев 2019 года перевозки пассажиров в международном сообщении снизились на 5,5% и составили 12,4 млн человек. Один из ключевых показателей в этом контексте - снижение количества фирменных поездов и фирменных групп вагонов... Считаю необходимым... рассмотреть вопрос о введении единых унифицированных требований к классам обслуживания и стандартизации сервисных услуг в международных пассажирских поездах", - сказал глава РЖД.

Белозеров отметил, что примером успеха в сфере пассажирских перевозок является Финляндия.

"В качестве примера очень верной, на мой взгляд, стратегии "борьбы за пассажира" приведу Финские железные дороги, которые в ближайшие годы намерены инвестировать четверть миллиарда евро в обновление пассажирских вагонов, что, в том числе, может позволить существенно сократить время в пути. Очень правильна и финская инициатива по наращиванию количества передающих станций мобильной связи вдоль железных дорог, что позволит новым поколениям пассажиров, не мыслящих жизни без интернета, путешествовать с еще большим комфортом", - отметил Белозеров.

О совете

Совет по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества образован межправительственным соглашением о координационных органах железнодорожного транспорта СНГ от 14 февраля 1992 года и является межгосударственным органом, координирующим работу железнодорожного транспорта государств СНГ. В совет входят главы администраций и органов управления железнодорожным транспортом всех стран Содружества. В его работе принимают участие также железнодорожные администрации стран Балтии, Болгарии, Финляндии. Совет собирается два раза в год.

Теги
РоссияБелозеров, Олег Валентинович
Реклама на ТАСС
Приостановка авиасообщения с Грузией
Володин: восстанавливать авиасообщение РФ и Грузии без встречных шагов Тбилиси неверно
С 8 июля российским авиакомпаниям временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС