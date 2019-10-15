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Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета на 2020-2022 годы

В проекте бюджета расходы на здравоохранение увеличены на 30%, на образование - на 25%

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Правительство Москвы одобрило и внесло в Мосгордуму проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Как уточняется в материалах пресс-службы мэрии по итогам заседания президиума правительства столицы, в проект бюджета включен рекордный рост финансирования социальной сферы, в частности, расходы на здравоохранение увеличены на 30%, на образование - на 25%.

На социальную сферу предусмотрено 53,3% расходов городского бюджета, или порядка 1,7 трлн рублей в год. "С учетом оплаты медицинской помощи из Фонда обязательного медицинского страхования финансирование социальных расходов в 2020 году составит свыше 2 трлн рублей. Расходы на государственные программы развития образования (+25,8%), здравоохранения (+30,4%), спорта (+63,7%), социальной поддержки жителей (+18,4%) в 2020 году увеличиваются темпами, значительно превышающими ожидаемые темпы инфляции (3,7%)", - отмечается в материалах пресс-службы.

Власти Москвы намерены выделить 1,7 трлн рублей на соцподдержку жителей, на развитие образования и здравоохранения - по 1,3 и 1,2 трлн соответственно, на госпрограмму "Жилище" - 676 млрд, на развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия - 244 млрд и на развитие спортиндустрии - 159 млрд.

Также планируется, что на развитие транспортной системы за три года будет выделено 2,2 трлн рублей, коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережения - 342 млрд, цифровой среды и инноваций - 327 млрд, городской среды - 342 млрд, на градостроительную политику - 78 млрд, на экономическое развитие и инвестиционную привлекательность - 202 млрд и на развитие программы "Безопасный город" - 133 млрд.

Уточняется, что проект бюджета сформирован в условиях устойчивого роста экономики на 2-3% в год и низких темпов инфляции на уровне 3,7% ежегодно. Ожидается, что в 2020 году доходы городского бюджета увеличатся на 8% к предшествующему году, в 2021-2022 гг. прогнозируется рост доходов на 9,5% в год. "Вклад малого и среднего бизнеса в формирование доходной части бюджета стабильно растет. Ожидается, что поступления этого сектора составят порядка 25% доходов бюджета, что в 1,6 раза превысит поступления от организаций - крупнейших налогоплательщиков. Для сравнения - в 2011 году вклад субъектов малого и среднего предпринимательства составлял около 10% доходов бюджета Москвы", - отмечается в материалах.

Прогнозируется, что дефицит в 2020 году составит 351 млрд рублей, в 2021-м - 214 млрд, в 2022-м - 22 млрд.

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