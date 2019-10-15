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Госдума расширила полномочия казначейства по размещению средств резерва ФСС

Документ инициирован кабмином

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении закон, расширяющий полномочия Федерального казначейства и позволяющий ему размещать резервы средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Документ инициирован правительством РФ.

В настоящее время средства страхового резерва на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний размещаются Фондом социального страхования (ФСС) самостоятельно на банковских депозитах в кредитных организациях. Эта функция несвойственна фонду в силу специфики его деятельности, что не позволяет в полной мере осуществлять управление средствами страхового резерва в условиях изменчивой финансовой конъюнктуры и с учетом установленных ограничений в части минимальной процентной ставки, говорится в пояснительной записке.

В свою очередь, это фактически приводит к недополучению фондом доходов от размещения средств страхового резерва, считают в правительстве.

В то же время, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральное казначейство осуществляет функции по управлению временно свободными денежными средствами с использованием различных финансовых инструментов (размещение денежных средств на депозитах, проведение операций "репо" и т. д.).

Законом в Бюджетный кодекс РФ вносятся изменения, предусматривающие закрепление за Федеральным казначейством полномочий по размещению средств страхового резерва в порядке, аналогичном ранее установленному порядку для осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета. Доходы от размещения средств страхового резерва в полном объеме зачисляются в бюджет фонда.

Объем средств страхового резерва в 2019 году составит 154,3 млрд рублей, в 2020 году - 152,3 млрд рублей, в 2021 году - 117,9 млрд рублей, отмечается в сопроводительных материалах к документу.

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