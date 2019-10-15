ФАС ждет от "Яндекс.Такси" обоснования расчета доли на рынке такси по сделке с ГК "Везет"

ЯЛТА, 15 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ждет от "Яндекс.Такси" и ГК "Везет" обоснования расчета доли на рынке такси в связи со сделкой двух компаний. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.

"Наши оценки по рынку и оценки "Яндекс.Такси" и "Везет" очень сильно разошлись. Они ссылаются на свои методики, мы - на свои, хотя наши утверждены государственными органами и зарегистрированы в Минюсте. Тем не менее мы даем им возможность в свою защиту представить новые доказательства", - сказал он.

Артемьев отметил, что ФАС совместно с компаниями проводила совещания по этому вопросу, в результате которых стороны пришли к выводу, что положенных по закону 90 дней "недостаточно и нужно еще работать".

"Нужно дать им возможность, да и нам самим, проверить их и наши расчеты, прежде чем выносить вердикт. В соответствии с законом, у нас есть снова 90 дней, если компания отзывает свое ходатайство и дополняет новыми материалами. А они много нового представили, много брендовых компаний участвовали в соответствующих оценках рынка, которые они принесли нам, и мы это изучаем", - пояснил глава антимонопольного ведомства.