В Госдуме назвали создание экономических судов в РФ вопросом будущего

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Создание в России отдельных экономических судов - вопрос будущего, в настоящее время необходимо проанализировать правоприменительную практику после уже завершенного этапа реформы судебной системы. Такое мнение высказал во вторник ТАСС зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Рафаэль Марданшин (фракция "Единая Россия"), комментируя соответствующее обращение президента ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма в России "Аванти" Рахмана Янсукова, направленное на имя спикеров Совфеда и Госдумы.

"Думаю, что в настоящий момент вряд ли возможно создание таких судов. Для этого нужны более конкретные аргументы и финансово-экономическое обоснование", - сказал Марданшин. "Мы только-только проводим реформу судебной системы, - напомнил он. - С 1 октября вводятся новые апелляционные и кассационные суды, нужно проанализировать механизм работы новой системы и дальше смотреть". "Мне кажется, создание экономических судов - это вопрос будущего", - отметил парламентарий.

Со своей стороны первый зампред профильного комитета Госдумы Михаил Емельянов ("Справедливая Россия") считает, что "дробление судебной системы на отдельные виды судов для отдельных групп правонарушений или преступлений не очень перспективно". "Необходимо институционально совершенствовать судебную систему, чтобы на всех уровнях и во всех судах было честное, справедливое и объективное правосудие, - сказал он ТАСС. - А от коррупции и неправосудных приговоров ни один, даже самый закрытый суд, не дает гарантий".

В этом контексте политик напомнил, что фракция "Справедливая Россия" внесла в Госдуму законопроект о введении компенсаций за незаконное уголовное преследование, задержание, помещение под стражу. На его взгляд, принятие данной инициативы могло бы стать реальным и эффективным шагом для защиты граждан, в том числе представителей бизнеса.

В обращении Янсукова спикерам палат парламента предлагается создать "отдельные суды для рассмотрения уголовных дел, возбужденных по экономическим статьям (ст. 159-159.6, 160, 165, 169-199.2 УК РФ)", и предусмотреть особый порядок рассмотрения дел в таких инстанциях, в том числе исключить арест и ограничить максимальный срок рассмотрения дела - не более трех месяцев.