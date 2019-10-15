Приватбанк выиграл апелляцию по делу против Коломойского в суде Лондона

КИЕВ, 15 октября. /ТАСС/. Апелляционный суд Англии и Уэльса вынес решение в пользу украинского Приватбанка по его иску к бывшим владельцам этого финансового института Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте Приватбанка.

Банк отмечает, что суд удовлетворил апелляционную жалобу по всем вопросам, полностью отменив решение, вынесенное судом нижней инстанции в декабре 2018 года.

"Апелляционный суд вынес решение, которым подтвердил, что английский суд имеет юрисдикцию для рассмотрения иска Приватбанка против его бывших владельцев - господина Игоря Коломойского и господина Геннадия Боголюбова касательно мошенничества, совершенного по предварительному сговору лиц, - говорится в сообщении банка. - Судебный приказ о всемирном аресте активов, который был получен в декабре 2017 года, остается в силе до вынесения судебного решения по существу".

В своем решении, объявленном сегодня утром в Лондоне, Апелляционный суд в полной мере удовлетворил апелляционную жалобу Приватбанка по всем вопросам, полностью отменив решение, вынесенное судьей Фанкортом в декабре 2018 года.

Судьи, в частности, пришли к выводу, что "банк имеет достаточно оснований для судебного разбирательства по иску о полном возмещении $1,9 млрд (включая проценты - $3 млрд)" и что судебный приказ о всемирном арест активов остается в силе.

"Суд также отказал ответчикам в предоставлении разрешения на обжалование решения и обязал их подать аргументы в свою защиту против иска до конца ноября", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Председатель правления банка Петр Крумханзл, комментируя решение суда, выразил удовлетворение его вердиктом. "Мы очень довольны решением Апелляционного суда и готовы двигаться дальше с иском банка в Англии. Это является важным шагом для достижения справедливости для банка и народа Украины".

Приватбанк и суды

В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Национального банка страны (НБУ) и акционеров Приватбанка приняло решение о национализации этого крупнейшего на Украине финучреждения. Государство получило 100% в его капитале, Приватбанк был докапитализирован на сумму около 155 млрд гривен (более $6,3 млрд по текущему курсу).

Национализированный Приватбанк подал иск в Высокий суд Лондона против своих бывших владельцев с целью вернуть выведенные из него средства, а также погасить невыполненные обязательства по рефинансированию со стороны НБУ.

Бывший глава Приватбанка Александр Шлапак (занимал эту должность с декабря 2016 по июль 2017 года) сообщал, что по итогам оценки реального состояния банка были выявлены огромные финансовые бреши учреждения. По состоянию на 1 июля 2017 года кредитный портфель Приватбанка составил 235 млрд гривен (около $9,6 млрд), выданные 196 юридическим (97% из которых - связанные между собой) и 39 физическим лицам. По его словам, большинство кредитов было выдано в октябре - ноябре 2016 года преимущественно фиктивным фирмам без надлежащего залога, а также под низкий процент, который заведомо невыгоден банку.

19 декабря 2017 года Лондонский суд издал приказ о всемирном аресте активов бывших владельцев Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести компаний, которые им принадлежат на общую сумму $2,5 млрд.

Между тем, в ноябре 2018 года Высокий суд Лондона принял решение о том, что рассмотрение иска национализированного Приватбанка против бывших владельцев финансового учреждения не находится в его юрисдикции.

Со своей стороны, бывшие владельцы банка, связанные с ними компании и лица подали в различные суды большое количество исков с требованием признать национализацию Приватбанка незаконной. В частности, в конце февраля 2019 года такой иск принял к рассмотрению Хозяйственный суд Киева. В апреле истцы расширили перечень своих требований, добавив пункт о возврате им акций Приватбанка. Прения сторон по делу назначены на 17 октября.