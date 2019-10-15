В АКРА рассказали о рисках для кредитования в России

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Рисками для кредитования в РФ являются рост госсектора и необеспеченного кредитования. Такое мнение высказал заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень на конференции "АКРА: кредитный риск в России".

"Есть и другие факторы, которые нас тревожат достаточно сильно, больше чем низкий темп экономического роста. Это те факторы, которые принято называть структурными изменениями. Они меняют портрет отрасли и ее подверженность внешним шокам <...> Мы ожидаем дальнейший рост доли госсектора, параллельного укрупнения системы в том числе и за счет деятельности негосударственных крупных банков, что приведет к ухудшению позиций малых и средних банков. Значимым моментом становится то, что розница играет большую роль в банковских балансах, активах, больше всего вызывает тревогу необеспеченное кредитование", - сказал он.

По мнению эксперта, доля госсектора будет расти и дальше не столько за счет увеличения банков под контролем государства, сколько за счет возрастающей активности подконтрольных государству компаний.

Он указал на подобные действия банка "Открытие", Просвязьбанка, банка ДОМ.РФ.

Эксперт напомнил, что после перехода "МИнБанка" под контроль Фонда консолидации банковского сектора в 2019 году, доля госсектора в совокупном объеме активов банковской системы стабильно превышает 70%. По прогнозу агентства, в 2019 году доля госсектора в банковском секторе РФ составит 73%.

Также, по его мнению, потенциал роста необеспеченного кредитования без ухудшения качества кредитов близок к исчерпанию. Этот фактор заставляет ожидать роста просрочки в сегменте, также и внедрение новых регуляторных механизмов ЦБ, которые могут спровоцировать локальный кризис рефинансирования.

Тренд на рефинансирование

В свою очередь заместитель директора группы рейтинговых финансовых институтов Михаил Полухин сообщил ТАСС, что тренд на рефинансирование кредита является косвенным признаком тенденций к ухудшению качества кредитного портфеля.

"С учетом новых регуляционных требований этот тренд возможно снизится. По факту, в 2019 году мы увидели, что выдачи на рефинансирование достаточно существенны, процентная доля их подросла относительно того, что было. Масштабы не запредельные, но рост наблюдался. Это говорит о том, что, во-первых, снижались процентные ставки, и люди замещали более дорогие кредиты чуть более дешевыми, но и косвенно это может говорить о том, что людям не хватает денег от текущих заработков на то, чтобы обслуживать кредит", - сказал он.

По словам Полухина, сомнительно, что сам факт увеличения рефинансирования примет массовый характер.

Среди основных рисков необеспеченного кредитования он назвал рост закредитованности населения и, как следствие, возникновение большого количество проблемных задолженностей на балансах банков.

Рост розничного кредитования

Ранее в отчете АКРА "Российский банковский сектор: прогноз до 2021 года" отмечалось, что агентство ожидает роста розничного кредитования физлиц на 20% в 2019 году, 18% в 2020 году и 16% - в 2021 году. Для юридических лиц прогноз в 2019 году находится на уровне 2%, 6% - в 2020 и 2021 годах. В увеличении розничного долга, по прогнозам агентств, будет играть рост ипотечного кредитования - на 22% в 2019 году и на 20,3% в 2020 году. По оценке АКРА, в 2020 году общий объем просроченной задолженности будет равен 5,9%. Дополнительный прирост объема просрочки могут обеспечить выданные в 2019 году кредиты МСП по мере их вызревания.

В материале АКРА также говорилось, что в 2019 году российский банковский сектор остается рентабельным. Однако сохраняется зависимость рентабельности всего сектора от крупнейшего банка (по оценке АКРА, более 60% чистой прибыли приходится на долю Сбербанка). Аналитики полагают, что рентабельность собственного капитала банковского сектора в 2019 году составит 14,6%, в 2020 году снизится до 13,7% под влиянием сокращения чистой процентной маржи и необходимости досоздания резервов по отдельным категориям кредитов физлицам.