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Арктика сегодня

Ученые представят на конференции под Мурманском цифровые технологии для горной добычи

Конференция продлится три дня. Помимо обсуждений, участников ожидают экскурсии на действующие крупные горнопромышленные предприятия региона

МУРМАНСК, 15 октября. /ТАСС/. Компьютерные разработки для горной промышленности представят на открывшейся во вторник в Апатитах Мурманской области научно-технической конференции, на которую приехали почти 100 представителей научных институтов, вузов и компаний России и ближнего зарубежья, сообщила ТАСС представитель Горного института Кольского научного центра (КНЦ) РАН, где проходит мероприятие.

"Конференция "Цифровые технологии в горном деле" собрала разработчиков и горнопромышленников нескольких регионов России, в том числе Сибири и Урала, а также стран ближнего зарубежья", - сказала собеседница агентства.

Среди вопросов, которые будут обсуждать на конференции, - использование цифровых технологий для моделирования объектов и процессов горного производства, повышения эффективности и безопасности разработки месторождений, улучшения извлечения полезных ископаемых из руды. Также большое внимание будет уделено вопросам экологии в отрасли. Конференция проводится уже в третий раз и продлится три дня.

Как рассказали в институте, ряд впервые представленных здесь разработок уже внедрены в производство на крупных предприятиях. Среди них - программный комплекс "Майнфрейм", созданный специалистами Горного института КНЦ РАН. Он призван автоматизировать процесс инженерного обеспечения при ведении открытых и подземных горных работ и позволяет комплексно решать основные задачи производства в едином информационном пространстве. "Комплекс ранее был представлен на конференции, а сегодня широко используется в промышленности. На нынешней конференции наши сотрудники покажут его новую версию, в которой значительно усилен прикладной функционал, доработаны и серьезно модифицированы многие методы, реализованы новые интерфейсные решения", - сказали в институте.

Конференция продлится три дня. Помимо обсуждений, участников ожидают экскурсии на действующие крупные горнопромышленные предприятия региона.

Кольский научный центр РАН расположен в Апатитах Мурманской области. Проводит фундаментальные исследования особенностей природной среды высокоширотной области земного шара. Ведет начало от Хибинской горной станции Академии наук СССР, созданной в 1930 году. В настоящее время объединяет 10 научно-исследовательских институтов и обслуживающий их обширный комплекс вспомогательных подразделений и экспериментальных полигонов, распределенных на территории от Шпицбергена и Земли Франца-Иосифа на севере до Амдермы на востоке и Тэдино и Плесецка на юге, численность работающих составляет 1,9 тыс. человек.

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