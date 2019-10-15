Ученые представят на конференции под Мурманском цифровые технологии для горной добычи

МУРМАНСК, 15 октября. /ТАСС/. Компьютерные разработки для горной промышленности представят на открывшейся во вторник в Апатитах Мурманской области научно-технической конференции, на которую приехали почти 100 представителей научных институтов, вузов и компаний России и ближнего зарубежья, сообщила ТАСС представитель Горного института Кольского научного центра (КНЦ) РАН, где проходит мероприятие.

"Конференция "Цифровые технологии в горном деле" собрала разработчиков и горнопромышленников нескольких регионов России, в том числе Сибири и Урала, а также стран ближнего зарубежья", - сказала собеседница агентства.

Среди вопросов, которые будут обсуждать на конференции, - использование цифровых технологий для моделирования объектов и процессов горного производства, повышения эффективности и безопасности разработки месторождений, улучшения извлечения полезных ископаемых из руды. Также большое внимание будет уделено вопросам экологии в отрасли. Конференция проводится уже в третий раз и продлится три дня.

Как рассказали в институте, ряд впервые представленных здесь разработок уже внедрены в производство на крупных предприятиях. Среди них - программный комплекс "Майнфрейм", созданный специалистами Горного института КНЦ РАН. Он призван автоматизировать процесс инженерного обеспечения при ведении открытых и подземных горных работ и позволяет комплексно решать основные задачи производства в едином информационном пространстве. "Комплекс ранее был представлен на конференции, а сегодня широко используется в промышленности. На нынешней конференции наши сотрудники покажут его новую версию, в которой значительно усилен прикладной функционал, доработаны и серьезно модифицированы многие методы, реализованы новые интерфейсные решения", - сказали в институте.

Конференция продлится три дня. Помимо обсуждений, участников ожидают экскурсии на действующие крупные горнопромышленные предприятия региона.

Кольский научный центр РАН расположен в Апатитах Мурманской области. Проводит фундаментальные исследования особенностей природной среды высокоширотной области земного шара. Ведет начало от Хибинской горной станции Академии наук СССР, созданной в 1930 году. В настоящее время объединяет 10 научно-исследовательских институтов и обслуживающий их обширный комплекс вспомогательных подразделений и экспериментальных полигонов, распределенных на территории от Шпицбергена и Земли Франца-Иосифа на севере до Амдермы на востоке и Тэдино и Плесецка на юге, численность работающих составляет 1,9 тыс. человек.