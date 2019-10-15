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Госдума распространила на ВОИС действие конвенции ООН о привилегиях и иммунитетах

Конвенция предусматривает наделение иммунитетом от любой формы вмешательства имущества, активов и фондов специализированного учреждения

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла закон, согласно которому действие положений конвенции ООН о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений будет распространяться на Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС).

Конвенция была принята Генассамблеей ООН в 1947 году, она предусматривает наделение иммунитетом от любой формы вмешательства имущества, активов и фондов специализированного учреждения. Активы, доходы и другая собственность учреждения освобождаются от всех прямых налогов, таможенных пошлин, запретов и ограничений на ввоз и вывоз предметов для ее служебного пользования.

Как отмечается в пояснительных материалах, заявления о признании обязательности положений конвенции сделаны СССР и Россией в отношении целого ряда структур, включая Международную организацию труда (МОТ), ЮНЕСКО, Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), Всемирный почтовый союз (ВПС), Международный союз электросвязи (МСЭ). Однако ВОИС в данный перечень не входит.

В то же время, как отмечается в пояснительных материалах, сегодня "отношения между Россией и ВОИС выходят на качественно новый уровень". В частности, "повышенное внимание уделяется взаимодействию с ВОИС в свете важности построения эффективной системы управления интеллектуальной собственностью". Это в свою очередь предполагает активное привлечение экспертов из штаб-квартиры ВОИС для участия в проектах, реализуемых в России. Распространение на нее действия конвенции позволит обеспечить "дальнейшее развитие стратегического партнерства по линии Россия - ВОИС".

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Россия
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