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Северный Кавказ

На лекарства для онкобольных в Кабардино-Балкарии выделили 200 млн рублей

В 2020 году республика получит 282 млн рублей

НАЛЬЧИК, 15 октября. /ТАСС/. Около 200 млн рублей выделили в Кабардино-Балкарии (КБР) по нацпроекту в 2019 году на приобретение лекарств больным, страдающим онкологическими заболеваниями. Об этом сообщил во вторник председатель правительства региона Алий Мусуков на заседании Заксобрания республики.

"В текущем году в рамках национальных проектов по онкологии через Фонд обязательного медицинского страхования на химиотерапию и проведение мероприятий, связанных с такой терапией, добавлено 200 млн рублей", - сказал Мусуков, отвечая на вопросы депутатов.

Он отметил проблему обеспечения лекарствами больных с так называемыми орфанными (редкими) заболеваниями, на лечение которых нужно тратить значительный объем средств, до 1,2 млрд рублей ежегодно. Региональные власти выделяли на эти цели около 200 млн рублей.

"Только 20-30% мы обеспечивали от потребности. Ситуация в лучшую сторону изменилась в этом году в связи с тем, что был изменен федеральный закон, и начиная с 1 января текущего года на федеральный уровень забрали затраты по пяти нозологиям, а они самые затратные. На лечение одного ребенка уходило от 20 до 30 иногда до 40 млн рублей. Сегодня получается обеспеченность уже более 50%, но проблема остается, и ежегодно нам необходимо увеличивать эти ассигнования", - отметил премьер-министр.

По его словам, на 2020 год просмотрели больше денег чем, в текущем году - 282 млн рублей.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
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