ОП подготовит комплекс мер по гуманизации системы наказания за экономические преступления

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ подготовит комплекс предложений по гуманизации системы наказания за преступления в сфере предпринимательской деятельности, они будут представлены на ежегодном форуме гражданских активистов "Сообщество" в конце октября. Инициативы, которые могут войти в этот пакет, во вторник обсудили участники круглого стола, который прошел в ОП.

"По опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 71% опрошенных предпринимателей считает условия бизнеса ведения в России неблагоприятными", - заявил, выступая на круглом столе, секретарь ОП Валерий Фадеев. По его мнению, "одним из аспектов этого неблагоприятного климата" являются уголовные дела против предпринимателей.

Для решения этой проблемы эксперты ОП предлагают ввести в законодательство понятие "преступления в сфере предпринимательской деятельности", запретить возбуждение уголовных дел по фактам неисполнения гражданско-правовых сделок, "расширить полномочия прокуратуры в осуществлении контроля за следственными органами".

Кроме того, как следует из проекта резолюции ОП, текст которого имеется в распоряжении ТАСС, предлагается закрепить, что при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемых по ряду статей УК РФ, касающихся в том числе мошенничества, "в постановлении судьи должны быть указаны конкретные основания, по которым деяние не относится к преступлениям, совершенным в сфере предпринимательской деятельности".

В проекте резолюции также подчеркивается, что "освобождение под залог должно быть приоритетной мерой пресечения при расследовании уголовных дел в отношении бизнеса". Для этого представители ОП предлагают создать единый залоговый фонд, который, по их мнению, "позволит содействовать предпринимателям в изменении меры пресечения на залог".

Как пояснил ТАСС зампредседателя комиссии ОП РФ по развитию экономики, предпринимательства, потребительского рынка Илья Семин, "итоговое предложение [по данной теме] в виде резолюции будет презентовано на форуме "Сообщество", который пройдет в Москве 31 октября - 1 ноября 2019 года.