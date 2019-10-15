Росстат: задолженность по зарплате в России в сентябре снизилась на 1,9%

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Задолженность по заработной плате в России на 1 октября 2019 г. составила 2 млрд 555,1 млн руб., что на 1,9% меньше, чем месяцем ранее, сообщается в материалах Росстата.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2019 г., приходится 1 млрд 280,3 млн руб. (50,1%). Долги за 2018 г. составляют 539,1 млн руб. (23,2%), за 2017 г. и ранее - 681,7 млн руб. (26,7%).

Задолженность по заработной плате на 1 октября 2019 г. имелась перед 49,2 тыс. человек (менее 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности), из них 48% - работники обрабатывающих производств; 18% - строительства; 9% - сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок; по 7% - транспорта и добычи полезных ископаемых.