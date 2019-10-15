Глазьев считает, что гармоничный валютный контроль будет стимулировать инвестиции КНР в РФ

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Для активизации инвестиций из Китая в Россию необходимо проработать систему гармоничного валютного контроля, заявил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев.

"Для того, чтобы китайские инвестиции шли более активно, нам нужна гармонизация валютного регулирования. Иными словами, китайские денежные власти должны понимать, что деньги, которые кредитуются и вкладываются в российскую экономику, не будут обменяны на доллары и выведены в офшоры", - отметил он в ходе брифинга по итогам пленарного заседания Евразийского промышленного конгресса.

Глазьев напомнил, что китайская национальная валюта (юань) является неконвертируемой, кроме того, в стране действует жесткая система органов контроля. Для упрощения процедуры инвестирования из Китая в Россию было предложено создать специальные российско-китайские инвестиционные фонды, в частности Фонд регионального развития.

При этом министр заметил, что российская экономика открыта для иностранных инвестиций. "Для любого иностранного инвестора либеральный характер экономики партнера - это большой плюс. Потому что либеральная - означает свободная, то есть нет ограничений или же ограничения невелики. Сегодня российская экономика очень открыта, у нас нет практически никаких ограничений по привлечению иностранных инвесторов, им предоставляется национальный режим. У нас относительно небольшой таможенный тариф, мы находимся в ВТО и соблюдаем все нормы международной торговли также, как и нормы Всемирной таможенной организации. Поэтому с правовой точки зрения работа с Россией не обременена какими-то большими трудностями", - пояснил он.

Ранее министр по торговле ЕЭК Вероника Никишина говорила о возможности создания зоны свободной торговли стран ЕАЭС и Китая. По ее словам, главным драйвером этой инициативы выступает Китай, заинтересованный в продвижении своего экспорта, тем не менее, страны ЕАЭС пока не готовы к запуску зоны свободной торговли с Китаем. В данный момент страны союза и Китай ведут работу над непреференциальным соглашением о торгово-экономическом сотрудничестве.