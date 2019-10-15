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В МЭР рассказали, какие товары составляют основу экспорта России в Африку

Основная доля поставок российской продукции в страны Африки в 2018 году пришлась на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, машины, оборудование и транспортные средства

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Наиболее популярными российскими товарами, экспортируемыми в Африку, являются продовольствие и сельскохозяйственное сырье, а также машины, оборудование и транспортные средства. Об этом говорится в материалах, подготовленных департаментом развития двустороннего сотрудничества Минэкономразвития, которые имеются в распоряжении портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС.

Товарооборот между Россией и странами Африки рос с 2016 года. По данным ФТС, в 2018 году он увеличился на 17,2% и составил $20,4 млрд. При этом экспорт вырос на 18,2%, до $17,5 млрд, импорт - на 11,5%, до $2,9 млрд. Положительное торговое сальдо России составило $14,6 млрд.

"Увеличение товарооборота в 2018 году по сравнению с аналогичным периодом 2017 года связано, прежде всего, с наращиванием российского экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (на 27,8%, до $4,6 млрд), минеральных продуктов (на 63,2%, до $3,1 млрд), импорта из Африки минеральных продуктов (на 78,1%, до $367,7 млн) и продукции химической промышленности (в 2,5 раза, до $254,2 млн)", - поясняется в материалах.

Основная доля поставок российской продукции в страны Африки в 2018 году пришлась на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (26,3%); машины, оборудование, транспортные средства (24,8%); минеральные продукты (17,9%); металлы, изделия из них (9,7%). Основными экспортными товарами стали: пшеница и меслин, нефть и нефтепродукты, летательные аппараты, суда и лодки, полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, а также средства наземного транспорта.

Основу импорта России из стран Африки составили также продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (59,9%); минеральные продукты (12,5%); продукция химической промышленности (8,6%); текстиль, изделия из него, обувь (8,5%); машины, оборудование, транспортные средства (6,7%). Основными импортными товарами стали: цитрусовые плоды, руды и концентраты марганцевые, какао и продукты из него, овощи, одежда и обувь, фрукты, табачное сырье и табачные отходы, гидразин и гидроксиламин, искусственный корунд, чай со вкусо-ароматическими добавками.

При этом в январе - августе 2019 г. наблюдалось уменьшение товарооборота между Россией и странами Африки на 14,4%. За этот период он составил $8,9 млрд. Российский экспорт снизился на 16,5%, до $7,1 млрд, импорт - на 5,3%, до $1,8 млрд. Положительное сальдо России в торговле со странами Африки за январь - август 2019 года составило $5,3 млрд.

Саммит и экономический форум "Россия - Африка" пройдут в Сочи 23-24 октября. На мероприятие приглашены руководители всех 54 стран Африки. Главным событием станет пленарное заседание "Россия - Африка - раскрывая потенциал сотрудничества", на котором выступят президенты РФ и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси.

Теги
Россия
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