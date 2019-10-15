Доля расчетов в нацвалютах между Россией и Казахстаном выросла до 64,3%

НУР-СУЛТАН, 15 октября. /ТАСС/. Доля расчетов в национальных валютах между Россией и Казахстаном выросла до 64,3% за последний год. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Нельзя не отметить увеличение расчетов в национальных валютах. Мы продвинулись за последние годы. Доля расчетов выросла и составила 64,3% за последний год", - отметил Силуанов.

По его словам, в рамках сотрудничества двух стран развиваются расчеты в рамках платежной системы "Мир", а также обсуждаются обмен и передача финансовых сообщений.