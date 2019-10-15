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Доля расчетов в нацвалютах между Россией и Казахстаном выросла до 64,3%

В рамках сотрудничества двух стран также развиваются расчеты в рамках платежной системы "Мир", отметил министр финансов России Антон Силуанов

НУР-СУЛТАН, 15 октября. /ТАСС/. Доля расчетов в национальных валютах между Россией и Казахстаном выросла до 64,3% за последний год. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Нельзя не отметить увеличение расчетов в национальных валютах. Мы продвинулись за последние годы. Доля расчетов выросла и составила 64,3% за последний год", - отметил Силуанов.

По его словам, в рамках сотрудничества двух стран развиваются расчеты в рамках платежной системы "Мир", а также обсуждаются обмен и передача финансовых сообщений.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичКазахстанРоссия
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