В Ингушетии в 2019 году увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 12%

МАГАС, 15 октября. /ТАСС/. Поголовье крупного рогатого скота в Ингушетии за 9 месяцев 2019 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, увеличилось на 12%. Также увеличение коснулось и птицеводства, и мелкого рогатого скота, сообщается в понедельник на сайте Федеральной службы государственной статистики по СКФО.

"В хозяйствах всех категорий по состоянию на 1 октября 2019 года по сравнению с аналогичной датой 2018 года, увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 12,0% и составило 64187 голов, поголовье птицы увеличилось на 14,4% и составило 345427 голов, поголовье овец и коз насчитывается 186704 головы, увеличение составляет 25,1%", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, также увеличилось производство молока, яиц, скота и птицы на убой. "В январе-сентябре 2019 года в хозяйствах всех сельхозтоваропроизводителей, производство молока по расчетам составило 79778,374 т, что на 8,5% больше предыдущего периода 2018 года, производство яиц увеличилось на 21,7% и составило 17751 тыс. штук, производство скота и птицы (на убой в живом весе) составило 5380,789 т по сравнению с аналогичной датой 2018 года, больше на 7,3%", - уточняют в ведомстве.

Как сообщил ТАСС замминистра сельского хозяйства региона Мухажир Албаков, участие в нацпроектах позволит региону улучшить эту статистику в ближайшие годы. "Цифры довольно-таки внушительные для нашего региона. Но это не предел, конечно, мы будем выделять фермерам гранты в рамках нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", что позволит в разы увеличить поголовье и скота, и птицы в ближайшие годы", - сказал Албаков.

Ранее сообщалось, что власти Ингушетии в рамках регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" выделят в 2019 году на развитие фермерских хозяйств гранты порядка 126 млн рублей.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности", "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию", "Акселерация субъектов МСП", "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", "Популяризация предпринимательства".