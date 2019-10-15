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Глава ФАС призвал естественные монополии стать "более поворотливыми"

Игорь Артемьев привел в качестве примера РЖД

ЯЛТА, 15 октября. /ТАСС/. Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев призвал естественные монополии стать "более поворотливыми" в работе со службой.

"Очень хотел бы, чтобы наши естественные монополии стали более поворотливыми и более дальновидными. Знаете, был хороший фильм "Так жить нельзя". Рано или поздно это все закончится", - сказал Артемьев на семинаре-совещании службы.

Глава ФАС привел в качестве примера РЖД. "РЖД - единственная компания из сверхкрупных естественных сетевых монополий, которая сотрудничает с нами по-настоящему", - отметил он.

Теги
Артемьев, Игорь Юрьевич
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