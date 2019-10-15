Эксперт: из-за маркировки минералка может подорожать, но это спасет рынок от подделок

СТАВРОПОЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Стоимость минеральной воды может вырасти после начала маркировки, но эта мера поможет потребителям отличить фальсификат от настоящей продукции. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета думы Ставропольского края по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму Валерий Назаренко.

В июле 2019 года стало известно, что Роспотребнадзор направил в Минпромторг предложение о маркировке минеральной воды. Сроки проведения эксперимента должны быть определены в декабре этого года. Для минеральной воды планируется применять цифровой код Data Matrix, среди основных плюсов такого решения эксперты называют отсутствие необходимости переоборудования линий для печати и распознавания кода для большинства участников.

"Есть определенные опасения по поводу возможного увеличения стоимости в связи с нововведением. <…> Но [после введения маркировки минеральной воды] на рынке будет намного меньше фальсификата, это большой плюс", - сказал депутат.

Сейчас, по его словам, обычному потребителю сложно отличить настоящий продукт от фальсифицированного. Производителям приходится самостоятельно обращаться в суд, чтобы остановить производство поддельной минералки. "Проблема не носит глобальный характер, но ведь это не алкогольная продукция, отличить фальсификат от настоящего продукта очень проблематично. Мы уверены, что теневой рынок в этом направлении существует", - сказал Назаренко.

На территории Ставропольского края открыто 25 месторождений минеральных вод, на их базе насчитывается более ста целебных источников 13 типов. В регионе производят такую воду, как "Ессентуки", "Нарзан", "Славяновская", "Нагутская", - всего около 30 наименований. Депутаты региона намерены проконтролировать реализацию всех нововведений в регионе.

Обязательная маркировка в РФ в настоящее время действует в отношении изделий из натурального меха и табачной продукции (сигарет и папирос), внедряется в сфере лекарств, обуви, ряде товаров легкой промышленности, в молочной продукции и духах.