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Сбербанк и Microsoft займутся обучением роботов для банковской сферы

Стороны будут искать оптимальные способы управления роботами-манипуляторами на основе ИИ-платформы Microsoft

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Сбербанк и исследовательское подразделение Microsoft Research запустили программу совместных исследований в сферах искусственного интеллекта и робототехники. Партнеры с помощью ИИ будут обучать роботов помогать работникам банковской сферы, говорится в сообщении компаний.

Так, инженеры-исследователи Сбербанка будут работать вместе со своими коллегами из Microsoft Research в Редмонде, США. Объединенная команда будет искать оптимальные способы управления роботами-манипуляторами на основе ИИ-платформы Microsoft. Цель проекта - научить роботов манипулировать объектами физического мира так же, как это делает человек, пояснили в компаниях.

Стороны планируют, что в результате проекта будет усовершенствована система управления робототехническим комплексом, созданным для повышения производительности труда в процессе пересчета монет, которая состоит из манипулятора, видеокамер и специального захватного устройства. Система призвана облегчить труд и обеспечить безопасность оператора кассово-инкассаторского центра при разгрузке мешков с монетами с передвижной тележки, что приведет к повышению эффективности работы банка, уверены в Сбербанке.

Планируется также, что успешные результаты совместных исследований лягут в основу научных публикаций на тему практического применения искусственного интеллекта.

Сбербанк является разработчиком дорожной карты по "сквозной" цифровой технологии "Нейротехнологии и искусственный интеллект". Согласно дорожной карте, на развитие ИИ и нейротехнологий до 2024 года необходимо потратить в общей сложности 425 млрд рублей, из которых 56,8 млрд рублей - бюджетные средства, 334,9 млрд рублей - внебюджетные, 33,2 млрд рублей пойдут отдельно на преодоление барьеров развития ИИ.

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