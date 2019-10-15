В ЭСКАТО считают, что РФ может помочь АТР достичь цели в области устойчивой энергетики

БАНГКОК, 15 октября. /ТАСС/. Россия обладает потенциалом для помощи Азиатско-Тихоокеанскому региону (АТР) в достижении к 2030 году целей в области устойчивой энергетики. Об этом в беседе с ТАСС рассказала исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армида Салсиа Алисджабана.

"Энергетическая структура России довольно разнообразна: почти 50% ее электроэнергии производится за счет природного газа, более 17% приходится на гидроэлектроэнергию, - подчеркнула она. - Природный газ был признан в качестве переходного топлива, поскольку он является более чистым по сравнению с другими ископаемыми видами топлива и может использоваться во многих сферах современной экономики, включая производство электроэнергии, промышленный, коммерческий и жилой секторы".

"Россия обладает одним из крупнейших газовых ресурсов в мире, поэтому у РФ, безусловно, есть потенциал для помощи в достижении устойчивого энергетического будущего", - уверена глава ЭСКАТО.

Она напомнила, что "РФ является одним из наиболее активных сторонников региональной платформы ЭСКАТО по энергетике". "Поддержка Россией ЭСКАТО охватывает различные области, включая диверсификацию энергетических ресурсов, повышение энергоэффективности и модернизацию энергетических систем в соответствии со спецификациями и потребностями стран", - добавила Алисджабана.

Возобновляемая энергия

Говоря о вероятности достижения АТР к 2030 году целей в области устойчивой энергетики, она сказала, что "во многих странах региона наблюдается значительное увеличение использования возобновляемых источников энергии".

По ее словам, прогресс в области доступа населения к электричеству идет относительно быстрыми темпами. "Ожидается, что 99% [жителей] АТР получат доступ к электричеству в 2030 году, что является огромным улучшением, однако, по [некоторым] оценкам, 63 млн человек в регионе останутся без доступа к ней, - пояснила глава ЭСКАТО. - Доступ к чистому топливу для приготовления пищи не будет соответствовать цели в области устойчивого развития на 2030 год, в результате чего 1,6 млрд человек, 65% из которых будут жить в Китае и Индии, все еще будут готовить с использованием традиционной биомассы".

"АТР может достичь седьмой цели устойчивого развития ООН (обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии - прим. ТАСС), однако это потребует ускоренных действий со стороны стран региона, а также значительного увеличения инвестиций в энергетику", - сказала она.

Альтернативная энергетика

Затронув тему перспективности использования альтернативной энергетики в АТР, Алисджабана констатировала, что этот регион является основным источником глобальных выбросов парниковых газов.

"Между амбициями по смягчению последствий изменения климата и темпами действий по сокращению выбросов все еще сохраняется большой разрыв, - сказала она. - Поскольку задача сокращения выбросов в глобальном масштабе становится все более насущной, действия, которые будут требоваться в ближайшем будущем, будут продолжать стимулировать политический и инвестиционный интерес к возобновляемым источникам энергии и прокладывать путь для более широкого развертывания проектов в этой области". "Кроме того, все больше стран учитывают местные проблемы, связанные с изменением климата и воздействием энергетических систем на окружающую среду, что ведет их на путь к увеличению доли возобновляемых источников энергии в структуре энергопотребления", - добавила она.

Анализ ЭСКАТО показывает, что в АТР "доля возобновляемых источников энергии должна быть увеличена до 35% для достижения целей Парижского соглашения".

"Успешный переход к энергетическому сценарию с расширением использования возобновляемых источников энергии потребует мобилизации значительного объема инвестиций, основная часть которых должна поступить из частного сектора. На региональном уровне инвестиционный разрыв в 2030 году в области возобновляемых источников энергии по сравнению с уровнями 2014 года оценивается в 200 млрд и 385 млрд долларов по сценариям целей устойчивого развития (ЦУР) и национальных взносов [соответственно]", - подытожила глава ЭСКАТО.

По ее словам, "продолжающийся в Таиланде переход к использованию возобновляемых источников энергии идет полным ходом".

"В области энергоэффективности и энергосбережения Таиланд был одним из первых, кто внедрил сильные политические ограничения и стимулы, и поэтому демонстрирует значительные успехи в этих областях, - напомнила она. - Два важных сектора - транспорт и промышленность - будут играть ключевую роль в достижении текущих целевых показателей эффективности и [их] сохранения в стране, включая снижение энергоемкости на 20% в 2030 году по сравнению с уровнями 2005 года". "Области, где можно сделать больше для ускорения прогресса, включают усиление механизмов финансирования, расширение научно-технического обмена и взаимодействие с частным сектором", - считает глава ЭСКАТО.

Роль АТР на рынке нефти

"Поскольку в АТР отмечается растущий спрос на нефть, государства ЭСКАТО должны продолжать расширять региональный диалог и сотрудничество в целях повышения эффективности его удовлетворения, - отметила она. - Возможности для расширения торговли могут быть реализованы через укрепление отношений и общих целей".

"Азиатско-Тихоокеанский регион является лидером в области энергетических инноваций, следовательно, создание и внедрение новых технологий в секторах добычи и переработки в АТР может продемонстрировать потенциал для более устойчивого нефтяного сектора", - подытожила Алисджабана.