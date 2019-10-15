Министр торговли США заявил о последствиях для экономики Турции из-за действий в Сирии

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Проводимая на севере Сирии военная операция приведет к серьезным расходам для экономики Турции и отказу от выгодных торговых предложений. Такое мнение выразил во вторник министр торговли Уилбур Росс, выступая на конференции в Вашингтоне.

Он напомнил, что в понедельник президент США Дональд Трамп заявил о повышении пошлин на сталь из Турции до 50%, а также отказе от дальнейшего ведения переговоров о торговой сделке с Анкарой в связи с действиями республики на севере Сирии.

"Если нынешние военные практики будут продолжаться, турецкая экономика понесет определенные расходы. Турция будет нести издержки проведения войны и откажется от потенциальных торговых выгод", - отметил глава Минторга США. Он подчеркнул, что торговая сделка привела бы к росту ВВП Турции на 4% и созданию в республике свыше 150 тыс. рабочих мест.

В марте 2018 года США ввели пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%), применяемые ко всем странам, за исключением Австралии и Аргентины, Бразилия и Южная Корея, которые были освобождены лишь от пошлин на сталь. В августе 2018 года Трамп распорядился удвоить пошлины на сталь и алюминий из Турции, повысив их до 50% и 20% соответственно. В мае 2019 года от действия пошлин были освобождены Канада и Мексика, а дополнительная пошлина на сталь из Турции была вновь снижена до 25%. В ответ на это решение Турция тоже снизила вдвое ввозные пошлины на 22 вида импортируемых из США товаров. Таким образом, сниженные импортные пошлины в 25% действовали всего полгода.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью кампании является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Агентство САНА назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.