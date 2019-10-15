Moody's прекратил пересмотр рейтингов Национального резервного банка

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Moody's завершило периодическую оценку рейтингов Национального резервного банка, говорится в сообщении пресс-службы агентства.

На момент прекращения рейтингования долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной и национальной валютах находился на уровне B3, который присваивался на основании рейтинга оценки кредитного риска "b3", долгого периода убытков и высокого уровня проблемных активов, негативно влияющих на размер капитала. Данные негативные факторы компенсируются ограниченными обязательствами банка перед третьими сторонами, что снижает риск утраты ликвидности, говорится в сообщении пресс-службы.

Кредитная организация была основана в 1992 году. Более 70% акций банка принадлежат ООО "НРК", владельцем которого является Александр Лебедев. Уставной капитал банка составляет 1,7 млрд рублей.