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Moody's прекратил пересмотр рейтингов Национального резервного банка

На момент прекращения долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной и национальной валютах находился на уровне B3

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Moody's завершило периодическую оценку рейтингов Национального резервного банка, говорится в сообщении пресс-службы агентства.

На момент прекращения рейтингования долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной и национальной валютах находился на уровне B3, который присваивался на основании рейтинга оценки кредитного риска "b3", долгого периода убытков и высокого уровня проблемных активов, негативно влияющих на размер капитала. Данные негативные факторы компенсируются ограниченными обязательствами банка перед третьими сторонами, что снижает риск утраты ликвидности, говорится в сообщении пресс-службы.

Кредитная организация была основана в 1992 году. Более 70% акций банка принадлежат ООО "НРК", владельцем которого является Александр Лебедев. Уставной капитал банка составляет 1,7 млрд рублей.

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