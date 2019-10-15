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Всемирный банк назначил нового главу представительства в РФ

Рено Селигман вступит в должность в 2020 году

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Руководство Всемирного банка утвердило во вторник кандидатуру Рено Селигмана на пост директора представительства организации в России, он вступит в должность в начале следующего года. Об этом говорится в распространенном заявлении ВБ.

"Рено Селигман 15 октября 2019 года утвержден на пост директора и постоянного представителя Всемирного банка в Российской Федерации. В этой должности Селигман продолжит диалог с правительством и ключевыми партнерами по развитию взаимоотношений <...> с целью выработки направлений сотрудничества и стратегических рекомендаций", - отмечается в документе.

Гражданин Франции Селигман начал работу во Всемирном банке в 2007 году в должности старшего специалиста по финансовому управлению в регионе Африки, а затем занимал ряд должностей, в том числе руководителя сектора по управлению государственными финансами. До назначения на пост главы представительства ВБ в России Селигман возглавлял сообщество специалистов ВБ по вопросам цифрового государственного управления.

Как отметили в ВБ, Селигман обозначил основные направления своей работы в России, среди которых "стратегический диалог с российским правительством". Он начнет работу в Москве с января 2020 года, сменив Андраша Хорваи, занимавшего должность главы представительства ВБ в России с 2015 года.

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РоссияФранция
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