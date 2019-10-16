"Ъ": "Росгеология" просит 10,3 млрд рублей из бюджета на докапитализацию компании

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Холдинг "Росгеология" просит правительство РФ выделить 10,3 млрд рублей на обновление оборудования, иначе холдинг станет неконкурентоспособным. Об этом в среду пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письма главы "Росгеологии" Сергея Горькова от 29 августа и 11 октября в адрес первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова.

Как отмечает издание, по словам Горькова, при создании "Росгеологии" в 2011 году стоимость переданных ей активов была завышена на 10,3 млрд рублей, поэтому, считает топ-менеджер, холдинг "фактически недополучил производственные активы". Эти средства предполагается направить на закупку оборудования: 6,4 млрд рублей на технику для 2D и 3D-разведки и бурения, 2,3 млрд рублей на изучение сырьевой базы Мирового океана, остальное - на воспроизводство твердых полезных ископаемых.

Без докапитализации "возможностей холдинга не достаточно для поддержания его конкурентоспособности", отмечается в письме.

В холдинге газете сообщили, что износ производственных фондов доходит до 90%, а выделенные средства будут потрачены на модернизацию только стратегически необходимого оборудования. "С помощью приобретения нового оборудования "Росгеология" обещает увеличить качество и объем геологоразведочных работ", - отмечает Горьков в письме Силуанову.

Так, госкомпания при модернизации производственных фондов планирует за десять лет обнаружить 90 нефтяных и газовых участков и до 40 участков твердых полезных ископаемых. При их продаже, по оценке Горькова, государство может заработать до 470 млрд рублей, а вложенные в докапитализацию "Росгеологии" средства компания вернет за восемь лет за счет роста дивидендов и налогов. По данным "Коммерсанта", обновление оборудования за счет собственных средств "Росгеологии" не дает провести высокая закредитованность - ее кредитный портфель превышает 10 млрд рублей.

Созданный в 2011 году многопрофильный геологический холдинг "Росгеология" предоставляет полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой, - от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр.