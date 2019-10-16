Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Ъ": "Росгеология" просит 10,3 млрд рублей из бюджета на докапитализацию компании

Как отмечает газета, 6,4 млрд рублей из этих средств предполагается направить на технику для 2D и 3D-разведки и бурения

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Холдинг "Росгеология" просит правительство РФ выделить 10,3 млрд рублей на обновление оборудования, иначе холдинг станет неконкурентоспособным. Об этом в среду пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письма главы "Росгеологии" Сергея Горькова от 29 августа и 11 октября в адрес первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова.

Как отмечает издание, по словам Горькова, при создании "Росгеологии" в 2011 году стоимость переданных ей активов была завышена на 10,3 млрд рублей, поэтому, считает топ-менеджер, холдинг "фактически недополучил производственные активы". Эти средства предполагается направить на закупку оборудования: 6,4 млрд рублей на технику для 2D и 3D-разведки и бурения, 2,3 млрд рублей на изучение сырьевой базы Мирового океана, остальное - на воспроизводство твердых полезных ископаемых.

Без докапитализации "возможностей холдинга не достаточно для поддержания его конкурентоспособности", отмечается в письме.

В холдинге газете сообщили, что износ производственных фондов доходит до 90%, а выделенные средства будут потрачены на модернизацию только стратегически необходимого оборудования. "С помощью приобретения нового оборудования "Росгеология" обещает увеличить качество и объем геологоразведочных работ", - отмечает Горьков в письме Силуанову.

Так, госкомпания при модернизации производственных фондов планирует за десять лет обнаружить 90 нефтяных и газовых участков и до 40 участков твердых полезных ископаемых. При их продаже, по оценке Горькова, государство может заработать до 470 млрд рублей, а вложенные в докапитализацию "Росгеологии" средства компания вернет за восемь лет за счет роста дивидендов и налогов. По данным "Коммерсанта", обновление оборудования за счет собственных средств "Росгеологии" не дает провести высокая закредитованность - ее кредитный портфель превышает 10 млрд рублей.

Созданный в 2011 году многопрофильный геологический холдинг "Росгеология" предоставляет полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой, - от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
Реклама на ТАСС
В Екатеринбурге открылась международная выставка "Дорога-2019"
Крупнейшее мероприятие дорожной отрасли в году пройдет с 16 по 18 октября
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС