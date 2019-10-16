Совет директоров En+ ожидает возобновления дивидендных выплат по итогам 2019 года

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Совет директоров En+ Group ожидает возобновления дивидендных выплат по итогам 2019 года, сообщил в интервью ТАСС глава совета директоров группы лорд Грегори Баркер.

"Совет директоров ожидает возобновления дивидендных выплат по итогам публикации финансовых результатов компании за 2019 год, - сказал он. - Но это, конечно, будет зависеть от рыночных условий". При этом важной целью остается снижение долговой нагрузки группы, подчеркнул лорд Баркер.

Он также отметил, что компания сохраняет приверженность дивидендной политике, раскрытой перед выходом на IPO в 2017 году.

Ранее, комментируя финансовые результаты группы по итогам I полугодия, лорд Баркер говорил, что "достигнутые результаты, несмотря на текущие вызовы в отрасли", позволяют прогнозировать выплату дивидендов по итогам 2019 года. Чистый долг компании по состоянию на конец II квартала 2019 года составил $11,3 млрд (рост на 2,2% к уровню на конец 2018 года). По итогам 2018 года совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды на фоне трудностей, с которыми столкнулась компания после введения против нее санкций США, которые были сняты в январе 2019 года.

Одобренная в 2017 году дивидендная политика En+ предполагает выплату дивидендов минимум раз в полгода в сумме 75% от свободного денежного потока, сгенерированного электроэнергетическим сегментом группы (но не менее $250 млн в год), и 100% дивидендных выплат, полученных группой от "Русала". En+ Group в виде финальных дивидендов за 2017 год направила акционерам $68 млн, общий объем дивидендных выплат в 2017 году с учетом промежуточных составил $394 млн,

О компании

En+ Group - ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 млн т (через контрольную долю в "Русале", крупнейшем производителе первичного алюминия за пределами Китая). Основные акционеры En+ - инвестиционная компания B-Finance Олега Дерипаски с долей 44,95% (из них право голоса ограничено 35%) и банк ВТБ с долей 21,68% (7,35% голосующих акций).