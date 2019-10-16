Курс доллара вырос до 64,31 рубля

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3,5 копейки и составил 64,31 рубля.

Курс евро прибавил 7,25 копейки и достиг отметки 70,9975 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,08% и составил 2717,44 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,09%, до 1332,22 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.