"Детский мир" запустит в 2020 году пилотную версию маркетплейса по продаже одежды и обуви

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Крупнейший российский ретейлер детских товаров "Детский мир" планирует запустить в 2020 году пилотную версию маркетплейса для одежды и обуви. Об этом говорится в сообщении компании.

"Мы приняли стратегическое решение расширить ассортимент интернет-магазина с 50 000 товарных наименований до 250 000 в среднесрочной перспективе. В рамках этой инициативы уже в следующем году мы планируем запустить пилотную версию маркетплейса для категории одежда и обувь. По итогам пилота мы планируем масштабировать маркетплейс на остальные товарные категории", - говорится в сообщении.

Группа компаний "Детский мир" - мультиформатный оператор розничной торговли. Группа компаний объединяет розничную сеть магазинов "Детский мир", сети магазинов ELC (в России) и ABC, сеть товаров для животных "Зоозавр". Общее число магазинов сети по состоянию на 30 сентября 2019 года составило 780 в России, Белоруссии и Казахстане.