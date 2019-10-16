Володин: принятие закона о виноделии обеспечит ряд регионов дополнительными доходами

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Принятие базового закона о виноградарстве и виноделии позволит создать рабочие места и обеспечить дополнительные доходы в бюджеты ряда регионов РФ. Об этом в среду заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения развития отрасли в нижней палате парламента.

Он напомнил, что ранее было принято решение о снижении ставки НДС с 20% до 10% в отношении производителей винограда, что улучшило условия для виноградарства в России. "Мы буквально недавно с вами приняли закон, который позволяет субсидировать виноградарство, приняли решение, которое создает льготы для производителей отечественного вина, причем существенные льготы, защищая отечественный бренд", - продолжил председатель Госдумы.

"И вот сегодня мы подошли к закону о виноградарстве и виноделии. Это базовый закон, если мы его сможем принять до конца года, мы в следующем году сможем уже с уверенностью говорить, что это будет год начала создания отрасли виноградарства и виноделия", - заявил Володин.

По его словам, это позволит создать новые рабочие места и обеспечить доходы в бюджеты Краснодарского края, Крыма, Севастополя, Ставропольского края, Ростовской, Астраханской областей, Дагестана. Володин отметил, что климатические условия позволяют "решить проблему обеспечения жителей [России] своим качественным продуктом".

Госдума 10 октября отклонила в третьем чтении законопроект о развитии виноградарства и виноделия. 20 сентября председатель совета Союза виноградарей и виноделов России Борис Титов на встрече со спикером Госдумы заявил, что текущая версия законопроекта перестала отражать состояние отрасли и требует новой редакции. В связи с этим он предложил рассмотреть новую версию документа.

Законопроектом виноградарство и виноделие определялось как вид предпринимательской деятельности, относящейся к сельскохозяйственному производству, предусматривалась передача Минсельхозу полномочий по контролю над процессом производства вин от Росалкогольрегулирования.