Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Володин: принятие закона о виноделии обеспечит ряд регионов дополнительными доходами

Спикер Госдумы добавил, что это также позволит создать новые рабочие места и обеспечить доходы в бюджеты Краснодарского края, Крыма, Севастополя и других регионов

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Принятие базового закона о виноградарстве и виноделии позволит создать рабочие места и обеспечить дополнительные доходы в бюджеты ряда регионов РФ. Об этом в среду заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения развития отрасли в нижней палате парламента.

Он напомнил, что ранее было принято решение о снижении ставки НДС с 20% до 10% в отношении производителей винограда, что улучшило условия для виноградарства в России. "Мы буквально недавно с вами приняли закон, который позволяет субсидировать виноградарство, приняли решение, которое создает льготы для производителей отечественного вина, причем существенные льготы, защищая отечественный бренд", - продолжил председатель Госдумы.

"И вот сегодня мы подошли к закону о виноградарстве и виноделии. Это базовый закон, если мы его сможем принять до конца года, мы в следующем году сможем уже с уверенностью говорить, что это будет год начала создания отрасли виноградарства и виноделия", - заявил Володин.

По его словам, это позволит создать новые рабочие места и обеспечить доходы в бюджеты Краснодарского края, Крыма, Севастополя, Ставропольского края, Ростовской, Астраханской областей, Дагестана. Володин отметил, что климатические условия позволяют "решить проблему обеспечения жителей [России] своим качественным продуктом".

Госдума 10 октября отклонила в третьем чтении законопроект о развитии виноградарства и виноделия. 20 сентября председатель совета Союза виноградарей и виноделов России Борис Титов на встрече со спикером Госдумы заявил, что текущая версия законопроекта перестала отражать состояние отрасли и требует новой редакции. В связи с этим он предложил рассмотреть новую версию документа.

Законопроектом виноградарство и виноделие определялось как вид предпринимательской деятельности, относящейся к сельскохозяйственному производству, предусматривалась передача Минсельхозу полномочий по контролю над процессом производства вин от Росалкогольрегулирования.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
Реклама на ТАСС
"Лукойл" заплатит $190 млн за вхождение в газовый проект Ghasha в ОАЭ
Лукойл" получил 5% в концессии ADNOC
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС