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Комитет Думы одобрил продление заморозки накопительной части пенсии до 2022 года

По действующему законодательству эта норма действует до 2021 года включительно

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов на заседании в среду рекомендовал нижней палате принять в первом чтении правительственный законопроект о продлении еще на год заморозки накопительной части пенсии.

С 2014 года отчисления в накопительную часть в размере 6% от заработной платы россиян направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему законодательству, эта норма действует до 2021 года включительно.

"Законопроект устанавливает обязанность Пенсионного фонда РФ учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В ней также отмечается, что учет в 2022 году страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном объеме не уменьшит объем прав застрахованных лиц ввиду сохранения индивидуальной части тарифа страховых взносов в размере в 16%.

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