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Глава Huawei считает, что технологии 6G могут стать доступны через 10 лет

По словам Жэнь Чжэнфэя, Huawei может потерять свои позиции как лидер в области развития 5G, если США сохранят свои ограничения в отношении компании

ТОКИО, 16 октября. /ТАСС/. Технологии сетей шестого поколения (6G), которые будут еще быстрее и эффективнее для передачи данных, чем передовой на данный момент формат 5G, могут стать доступны в ближайшие 10 лет. Об этом в опубликованном в среду интервью агентству Kyodo заявил основатель и генеральный директор телекоммуникационного гиганта Huawei Жэнь Чжэнфэй.

"Мы начали исследование сетей 6G, и, думаю, по меньшей мере через 10 лет они станут доступны для практического использования", - сказал он. Вместе с тем Жэнь Чжэнфэй выразил озабоченность, отметив, что Huawei может потерять свои позиции как лидер в области развития технологий 5G, если США сохранят свои ограничения в отношении компании в течение трех-пяти лет.

К настоящему моменту Huawei заключила более 60 контрактов с другими странами по расширению глобальной сети мобильной связи пятого поколения.

Корпорация Huawei была основана в 1987 году. Она производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 государствах. Корпорация оказалась под угрозой международных экономических санкций после того, как США и Австралия обвинили ее в техническом шпионаже и сборе секретной информации.

15 мая американский президент Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры Соединенных Штатов от негативных иностранных факторов. В связи с этим Минторг США 17 мая внес Huawei в черный список субъектов, представляющих угрозу национальной безопасности страны. Руководство корпорации неоднократно заявляло, что она осуществляет коммерческую деятельность исключительно в рамках закона.

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