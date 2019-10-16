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"Роснано" разместило облигации на 12 млрд руб. с рекордно низким купоном в 7,7% годовых

Организаторами размещения выступили Альфа-банк, Райффайзенбанк, Росбанк и Россельхозбанк

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. АО "Роснано" закрыло книгу заявок на выпуск трехлетних биржевых облигаций серии БО-002Р-03. Облигации размещены на 12 млрд руб. с рекордно низким купоном 7,7% годовых, спрос превысил предложение более чем в пять раз, сообщили в среду в пресс-службе Группы "Роснано".

Организаторами размещения выступили Альфа-банк, Райффайзенбанк, Росбанк и Россельхозбанк.

"После дебютной рыночной сделки без государственной гарантии в апреле 2019 года нам удалось кратно расширить круг рыночных инвесторов в наш новый выпуск облигаций. Это позволило нам увеличить не только итоговый объем выпуска, но и существенно снизить финальный купон. Мы увидели беспрецедентно высокий рыночный спрос на бумаги "Роснано", - приводит пресс-служба слова финансового директора УК "Роснано" Артура Галстяна.

Он отметил, что ориентир по купону снижался четыре раза и в итоге был улучшен на 95 базисных пунктов. "Мы уверены в успешном вторичном рынке данного выпуска благодаря хорошему объему, высоко диверсифицированному спросу и качественной аллокации заявок инвесторов. Финансовая устойчивость и выбранная стратегия "Роснано" получили рыночное подтверждение", - считает Галстян.

Первоначально выпуск маркетировался в объеме 5 млрд руб. с ориентиром ставки купона 8,40-8,65% годовых. В ходе формирования книги заявок поступило более 90 заявок со стороны всех групп инвесторов: банков, инвестиционных, управляющих и страховых компаний, а также частных лиц. В итоге по книге была достигнута пятикратная переподписка. Это позволило увеличить итоговый объем выпуска до 12 млрд руб., а также закрыть книгу заявок с купоном на уровне 7,7% годовых, значительно ниже первоначального ориентира, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,85%.

Мнение организаторов размещения

"Это первая совместная сделка "Роснано" и Альфа-банка в качестве организатора на облигационном рынке. Мы очень довольны результатами нашего дебютного размещения: такое количество инвесторов - большая редкость на российском облигационном рынке. Итоговая ставка была зафиксирована на рекордно низком для компании уровне в 7,7% годовых", - приводит пресс-служба Группы "Роснано" слова начальника управления по работе с финансовыми компаниями Альфа-банка Анны Бакулиной.

Исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка Олег Корнилов отметил, что объем спроса и широкая диверсификация инвесторской базы этих бумаг позволят сформировать ликвидный вторичный рынок по облигациям. "Кроме того, высокий интерес к выпуску свидетельствует о том, что стратегия развития эмитента и его значимость для развития страны позитивно воспринимается инвесторами, что позволит "Роснано" в дальнейшем также эффективно привлекать средства на финансовых рынках", - сказал он

О "Роснано"

АО "Роснано" создано в марте 2011 года путем реорганизации государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". АО "Роснано" содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий в финансово эффективные высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств на территории РФ. Основные направления инвестирования: электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение и биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- и приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия. 100% акций АО "Роснано" находятся в собственности государства.

Функцию управления активами АО "Роснано" выполняет созданное в декабре 2013 года ООО "Управляющая компания "Роснано", председателем правления которого является Анатолий Чубайс.

Задачи по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), также созданным в результате реорганизации госкорпорации.

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