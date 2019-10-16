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Титов считает, что для российских и зарубежных виноделов необходимы единые правила игры

Развитие единой системы качества необходимо для справедливой конкуренции, отметил председатель совета Союза виноградарей и виноделов

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Новая версия законопроекта о виноградарстве и виноделии в России должна содержать четкое определение отечественного вина и устанавливать единые правила сертификации и контроля российских и импортных вин. Об этом журналистам сообщил председатель совета Союза виноградарей и виноделов России Борис Титов по итогам заседания рабочей группы по подготовке документа в Госдуме.

"Первое и самое главное, что должно появиться, это четкое определение вина - вино из российского винограда, потому что мы до сих пор так и не понимаем, что именно считать российским вином. Второе, что очень важно, - справедливые правила игры, потому что мы должны технически отрасль не так строить, чтобы только нас контролировали постоянно, российских производителей", - сказал он.

По мнению Титова, сейчас Росалкогольрегулирование и Роспотребнадзор жестко регулируют качество российского вина, в то время, как контроль над импортным вином довольно мягкий. "Мы, российские виноделы, поставляем на экспорт вино, и знаем, что не один месяц стоит сертифицировать качество вина в Америке или, допустим, в Германии, это целый процесс. У нас же сегодня вообще практически нет сертификации. У нас лаборатория, которая дает на импорт разрешение подшипников, детских игрушек и вина, одна и та же", - сказал он.

Титов подчеркнул, что развитие единой системы качества необходимо и для развития справедливой конкуренции. "Мы не против импорта лучших мировых вин, Тосканы, Бордо, Бургурндии или Пьемонта. Российские потребители должны иметь возможность пить лучшие вина. Но, к сожалению, сегодня через границу идет очень много вина, которое мы и определить-то точно не можем: ни какой сорт винограда, ни по месту происхождения, где они произведены", - отметил он.

О маркировке и фальсификате

В свою очередь, генеральный директор "Массандры" Янина Павленко добавила, что в новой версии законопроекта будут прописаны требования к маркировке продукции. В частности, на этикетке российского вина планируется писать, изготовлено оно из импортных или из отечественных виноматериалов. Отдельный раздел в документе, по ее словам, будет посвящен фальсификату в отрасли и борьбе с ним.

"Очень много постулатов, которые действительно создают почву именно для развития российского виноделия. Это еще более мощный толчок к развитию, к посадке новых виноградников, приобретению новой техники, увеличению объемов производства, а самое главное - выход на международные рынки, несмотря на санкции", - считает она.

О законопроекте

20 сентября председатель совета Союза виноградарей и виноделов России Борис Титов на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным заявил, что текущая версия законопроекта перестала отражать состояние отрасли и требует новой редакции. В связи с этим он предложил рассмотреть новую версию документа.

10 октября Госдума отклонила в третьем чтении законопроект о развитии виноградарства и виноделия.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияТитов, Борис Юрьевич
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