Новак и Шефчович обсудили вопрос транзита газа через Украину

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Министр энергетики России Александр Новак обсудил по телефону с зампредседателя Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем вопрос транзита газа через Украину, а также взаимоотношение России и ЕС в рамках проекта БРЭЛЛ. Об этом сообщает Минэнерго России.

"В ходе беседы Александр Новак и Марош Шефчович обсудили работу в рамках трехсторонних консультаций в формате Россия - ЕС - Украина по вопросу транзита газа из России в страны ЕС, общие вопросы газового сотрудничества, а также взаимоотношения в рамках проекта БРЭЛЛ [единая энергосистема Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии]", - сказано в сообщении.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Россия рассматривает возможность пересмотра технических параметров в контракте на транзит газа с Украиной при его продлении на год. По его словам, российская сторона готова предложить продление контракта на существующих юридических условиях, некие технические параметры могут поменяться, потому что ситуация по сравнению с десятилетней давностью изменилась значительно, в том числе и по потреблению газа Украиной, и по объемам транзита.

Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович сообщал в Twitter, что следующий раунд трехсторонних консультаций по газу в формате Россия - ЕС - Украина пройдет 28 октября в Брюсселе. В свою очередь Новак в интервью телеканалу "Россия-24" отмечал, что необходимо понять статус развития тех договоренностей, которые были достигнуты 19 сентября, и посмотреть, насколько Украина продвинется по имплементации европейского законодательства.

Последние трехсторонние газовые консультации между Россией, Украиной и Евросоюзом прошли 19 сентября. По итогам встречи, которая продолжалась всего 40 минут, Новак сказал, что впервые за многие годы консультации прошли очень конструктивно. Шефчович также отметил, что на консультациях была "очень позитивная и конструктивная атмосфера".

Стороны также заявили, что продолжение транзита через Украину и поставок российского газа в Европу возможно практически при любом сценарии, а на самый "черный день" "Газпром", Украина и потребители в Европе закачают рекордные объемы газа в подземные хранилища.