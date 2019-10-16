Медведев в Екатеринбурге посетил специализированную выставку "Дорога-2019"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев осмотрел экспозиции, представленные на Международной специализированной выставке "Дорога-2019" в Екатеринбурге.

Медведев вместе с вице-премьером Максимом Акимовым и главой Минтранса РФ Евгением Дитрихом в сопровождении начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаила Черникова осмотрел полицейские автомобили Skoda и УАЗ, а также специализированный автобус-тренажер "Школа дорожной безопасности", созданного компанией Hyundai. Автобус наглядно демонстрирует действие ремней безопасности при ДТП или резком торможении: он оборудован специальной системой имитации отрыва сидений в момент столкновения, укомплектован генератором дыма и экранами для демонстрации фильмов.

Премьер ознакомился со специализированной дорожностроительной техникой. Оборудование для хранения, плавления и налива вяжущего битума продемонстрировало ООО "Газпром нефть - Битумные материалы": стеллаж для хранения кловентейнеров (кубовидных среднетоннажных контейнеров), плавильную установку битума, два битумовоза и автоматический пункт их загрузки, способный загружать 80 автоцистерн (2 тыс. тонн продукции) в сутки.

На стенде "Лукойла" Медведеву продемонстрировали климатическую карту для подбора марки битума в зависимости от климата российских регионов и ознакомили с разработками научно-исследовательского центра этой компании по битумным материалам и асфальтобетонам. Премьер отметил, что "с битумом - тяжелая история" и посоветовал развивать технологии.

Новейшие разработки

Председателю правительства также показали новые разработки: в частности, на стенде научно-исследовательского института "РосдорНИИ" продемонстрировали макет подвижной лаборатории для диагностики автомобильных дорог. А на стенде ГАИ - разработку, которая помогает за несколько секунд установить факт употребления водителем наркотиков.

На стенде Курской области губернатор Роман Старовойт рассказал Медведеву о ходе выполнения областью показателей по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Старовойт отметил, что такого масштабного ремонта дорог в области не было никогда.

Также главе кабмина представили систему учета общественного мнения по проекту "Дорожная инспекция ОНФ", которая аккумулирует отзывы о дорогах из всех социальных сетей. В этой связи премьер отметил: "Самое главное даже не то, что мы работаем в региональных пабликах или на сайте, самое главное - чтобы был ответ".

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