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Жителям Дальнего Востока могут разрешить еще год ввозить праворульные машины без ГЛОНАСС

По словам вице-премьера Юрия Трутнева, с такой просьбой к нему неоднократно обращались жители региона

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Правительство РФ разрабатывает решение, которое продлит еще на год возможность жителям Дальнего Востока ввозить для личных нужд в Россию подержанные автомобили без установленных систем "ЭРА-ГЛОНАСС". Об этом сообщил в среду журналистам в Москве вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

В ноябре 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил временный порядок ввоза на территорию России подержанных праворульных автомобилей для жителей Дальнего Востока. По временным правилам им разрешено ввозить по одному такому автомобилю в год, не оснащая его системой "ЭРА-ГЛОНАСС". Порядок действует в течение года с момента принятия.

"Для жителей Дальнего Востока будет продлен временный порядок ввоза праворульных машин для собственных нужд еще на год. Об этом меня неоднократно просили дальневосточники. Мы с коллегами прорабатываем этот вопрос на уровне правительства России", - сказал Трутнев.

Он уточнил, что праворульные машины пользуются в дальневосточных регионах популярностью. При этом вице-премьер отметил, что систему "ЭРА-ГЛОНАСС" нужно доработать под такой тип машин. "Нужно облегчать жизнь людей, слышать актуальные запросы и делать все возможное, чтобы людям было комфортно жить", - добавил он.

Ранее Трутнев отмечал, что установка кнопок "ГЛОНАСС" на праворульные автомобили на территории РФ осуществляется не заводом-производителем, и по этой причине эта система не интегрирована в систему безопасности.

Государственная автоматизированная информационная система "ЭРА-ГЛОНАСС", модуль которой устанавливается с 2017 года в обязательном порядке на все продаваемые в России новые автомобили, обеспечивает оперативное получение информации о дорожно-транспортных происшествиях. Система в автоматическом режиме связывается с оператором в случае ДТП, чтобы направить помощь к месту аварии, а также позволяет водителю самостоятельно связаться со службой поддержки в случае необходимости.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссия
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